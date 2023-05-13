Привезли три грузовика раненых оккупантов: в еще одном детсаду на Херсонщине обустроили полевой госпиталь
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В оккупированном Таврийске на Херсонщине рашисты на территории детского сада обустроили полевой госпиталь, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
По данным Генштаба, российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.
"Недавно, в населенном пункте Таврическое Херсонской области, на территории детского сада захватчики обустроили полевой госпиталь. Накануне отмечено прибытие трех военных грузовых автомобилей с ранеными оккупантами", - говорится в сообщении.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 198 260 человек, 3 751 танков, 308 самолетов, 294 вертолетов и сотен единиц военной техники.