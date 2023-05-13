Привезли три грузовика раненых оккупантов: в еще одном детсаду на Херсонщине обустроили полевой госпиталь

Детали

По данным Генштаба, российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

"Недавно, в населенном пункте Таврическое Херсонской области, на территории детского сада захватчики обустроили полевой госпиталь. Накануне отмечено прибытие трех военных грузовых автомобилей с ранеными оккупантами", - говорится в сообщении.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 198 260 человек, 3 751 танков, 308 самолетов, 294 вертолетов и сотен единиц военной техники.