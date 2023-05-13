Привезли три вантажівки поранених окупантів: у ще одному дитсадку на Херсонщині облаштували польовий шпиталь
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. В окупованому Таврійську на Херсонщині окупанти на території дитячого садочку облаштували польовий шпиталь, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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За даними Генштабу, російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.
"Нещодавно, в населеному пункті Таврійське Херсонської області, на території дитячого садочку загарбники облаштували польовий шпиталь. Напередодні відзначено прибуття трьох військових вантажних автомобілів з пораненими окупантами", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 198 260 осіб, 3 751 танків, 308 літаків, 294 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.