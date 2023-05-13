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Привезли три вантажівки поранених окупантів: у ще одному дитсадку на Херсонщині облаштували польовий шпиталь

Привезли три вантажівки поранених окупантів: у ще одному дитсадку на Херсонщині облаштували польовий шпиталь

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. В окупованому Таврійську на Херсонщині окупанти на території дитячого садочку облаштували польовий шпиталь, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Деталі

За даними Генштабу, російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

"Нещодавно, в населеному пункті Таврійське Херсонської області, на території дитячого садочку загарбники облаштували польовий шпиталь. Напередодні відзначено прибуття трьох військових вантажних автомобілів з пораненими окупантами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 198 260 осіб, 3 751 танків, 308 літаків, 294 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.

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