Частного предпринимателя подозревают в завладении более 2,7 млн грн на ремонте дорог

“За процессуального руководства прокуратуры Ровенской области 15 мая 2020 года директору частного предприятия сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах, проведении финансовых операций с целью легализации незаконно полученных бюджетных средств, а также служебном подлоге официальных документов, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины). По данным следствия, директор предприятия по предварительному сговору с руководителем другого связанного с ним предприятия на сумму свыше 2,7 млн грн завысили стоимость выполненных работ по текущему ремонту участка автодороги”, — указано в сообщении.

Отмечается, что они составили поддельные документы с внесенными в них заведомо ложными сведениями и подали заказчику — Службе автомобильных дорог в Ровенской области, для проведения оплаты.

“В дальнейшем предприниматели незаконно завладели бюджетными средствами, перечисленными на счет подрядчика за якобы выполненные работы. Часть этих средств в сумме 1,1 млн грн сняты наличными в банковском учреждении”, — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что во время 13 санкционированных обысков на территории одного из районных центров области, в частности по юридическим адресам соответствующих предприятий, месту жительства их должностных лиц и принадлежащих им транспортных средств, совершившие с целью последующего наложения ареста на имущество и возмещения причиненных убытков, были изъяты денежные средства в сумме более 800 тыс. грн, компьютерная техника, документы, носители информации, а также транспортные средства предприятий, задействованных в схеме совершения соответствующих преступлений.

“В настоящее время проводятся необходимые следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершения указанных преступлений и решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество”, — добавили в пресс-службе.

Напомним, экс-руководителю государственного лесхозцентра Сколоту сообщили о подозрении в растрате 4,17 млн грн.