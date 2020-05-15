Приватного підприємця підозрюють в заволодінні понад 2,7 млн грн на ремонті доріг

“За процесуального керівництва прокуратури Рівненської області 15 травня 2020 року директору приватного підприємства повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах, проведенні фінансових операцій з метою легалізації незаконно отриманих бюджетних коштів, а також службовому підробленні офіційних документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України). За даними слідства, директор підприємства за попередньою змовою з керівником іншого пов’язаного з ним суб’єкта господарювання, на суму понад 2,7 млн грн завищили вартість виконаних робіт з поточного ремонту ділянки автодороги”, — вказано у повідомленні.

Зазначається, що вони склали підроблені документи із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей і подали замовнику — Службі автомобільних доріг у Рівненській області, для проведення оплати.

“В подальшому підприємці незаконно заволоділи бюджетними коштами, перерахованими на рахунок підрядника за нібито виконані роботи. Частину цих коштів у сумі 1,1 млн грн знято готівкою в банківській установі”, — повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що під час 13 санкціонованих обшуків на території одного із районних центрів області, зокрема за юридичними адресами відповідних підприємств, місцем проживання їх службових осіб та належних їм транспортних засобів, які здійснили з метою подальшого накладення арешту на майно та відшкодування завданих збитків, були вилучені грошові кошти в сумі понад 800 тис. грн, комп’ютерна техніка, документи, носії інформації, а також транспортні засоби підприємств, задіяних у схемі вчинення відповідних злочинів.

“На даний час проводяться необхідні слідчі дії з метою встановлення усіх обставин вчинення вказаних злочинів та вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно”, — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, екскерівнику державного лісгоспцентру Сколоту повідомили про підозру у розтраті 4,17 млн грн.