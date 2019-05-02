ПриватБанк перечислит в бюджет 11,52 млрд грн

Согласно подтвержденному аудиторской компанией E&Y годовому отчету банка, его чистая прибыль по итогам 2018 года составляет 12,798 млрд грн.

Чистые активы ПриватБанка на начало 2019 года составляют 278 млрд грн, обязательства - 246,5 млрд грн, капитал ПриватБанка - 31,5 млрд грн.

Напомним, НБУ передаст в бюджет почти 65 млрд грн за 2018 год.