ПриватБанк перечислит в бюджет 11,52 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. ПриватБанк направит 11,52 млрд грн, или 90% чистой прибыли за 2018 год, на выплату дивидендов акционеру банка - государству в лице Министерства финансов. Об этом говорится в утвержденной наблюдательным советом и акционером банка годовой отчетности ПриватБанка за 2018 год, которая есть в распоряжении УНН.
Согласно подтвержденному аудиторской компанией E&Y годовому отчету банка, его чистая прибыль по итогам 2018 года составляет 12,798 млрд грн.
Чистые активы ПриватБанка на начало 2019 года составляют 278 млрд грн, обязательства - 246,5 млрд грн, капитал ПриватБанка - 31,5 млрд грн.
Напомним, НБУ передаст в бюджет почти 65 млрд грн за 2018 год.