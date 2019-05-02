ПриватБанк перерахує до бюджету 11,52 млрд грн

КИЇВ. 2 травня. УНН. ПриватБанк направить 11,52 млрд грн, або 90% чистого прибутку за 2018 рік, на виплату дивідендів акціонеру банку – державі в особі Міністерства фінансів. Про це йдеться у затвердженій наглядовою радою та акціонером банку річній звітності ПриватБанку за 2018 рік, яка є у розпорядженні УНН.