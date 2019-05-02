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ПриватБанк перерахує до бюджету 11,52 млрд грн

ПриватБанк перерахує до бюджету 11,52 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. ПриватБанк направить 11,52 млрд грн, або 90% чистого прибутку за 2018 рік, на виплату дивідендів акціонеру банку – державі в особі Міністерства фінансів. Про це йдеться у затвердженій наглядовою радою та акціонером банку річній звітності ПриватБанку за 2018 рік, яка є у розпорядженні УНН.

Відповідно до підтвердженого аудиторською компанією E&Y річного звіту банку, його чистий прибуток за підсумками 2018 року становить 12,798 млрд грн.

Чисті активи ПриватБанку на початок 2019 року становлять 278 млрд грн, зобов’язання – 246,5 млрд грн, капітал ПриватБанку – 31,5 млрд грн.

Нагадаємо, НБУ передасть до бюджету майже 65 млрд грн за 2018 рік.

Українські Національні Новини

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