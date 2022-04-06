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Привлекли к ответственности нарушителя ПДД: Ким показал точный выстрел украинских воинов

Киев • УНН

 • 175481 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Украинские защитники показали мастер-класс в Херсонской области, поразив вражескую цель. Видео в своем Telegram-канале обнародовал председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, пишет УНН.

Привлекли к ответственности нарушителя ПДД: Ким показал точный выстрел украинских воинов

Цитата

“Патрульная полиция Николаевской области вместе с ВСУ в командировке в Херсонской области привлекла к ответственности нарушителя дорожного движения”, - иронично отметил Ким.

Детали

На обнародованном видео украинские бойцы ведут огонь по вражеским объектам. После этого, слышны радостные возгласы о метком выстреле.

"Это вам за Николаев... Вы разбили у нас дома окно, а мы у вас забрали танк”, - говорит один из воинов.

Напомним

Как писал УНН, украинские военнослужащие уничтожили подразделение радиоэлектронной борьбы оккупантов, а также их охрану со спецсназа.

Украинские Национальные Новости

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