Привлекли к ответственности нарушителя ПДД: Ким показал точный выстрел украинских воинов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Украинские защитники показали мастер-класс в Херсонской области, поразив вражескую цель. Видео в своем Telegram-канале обнародовал председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, пишет УНН.
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“Патрульная полиция Николаевской области вместе с ВСУ в командировке в Херсонской области привлекла к ответственности нарушителя дорожного движения”, - иронично отметил Ким.
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На обнародованном видео украинские бойцы ведут огонь по вражеским объектам. После этого, слышны радостные возгласы о метком выстреле.
"Это вам за Николаев... Вы разбили у нас дома окно, а мы у вас забрали танк”, - говорит один из воинов.
Напомним
Как писал УНН, украинские военнослужащие уничтожили подразделение радиоэлектронной борьбы оккупантов, а также их охрану со спецсназа.