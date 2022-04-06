Українські десантники знищили російський підрозділ РЕБ та кілька спецсназівців
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Українські військовослужбовці знищили підрозділ радіоелектронної боротьби окупантів, а також їхню охорону зі спецсназу. Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, пише УНН.
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Так, за даними командування, днями, воїни 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили підрозділ радіоелектронної боротьби зс російської федерації.
Охорону підрозділу РЕБ здійснювали військовослужбовці однієї з бригад спеціального призначення головного управління генерального штабу зс рф, зазначили в командуванні.
Цитата
“Народжені перемагати” – саме такий девіз має наша славетна військова частина. І ми знищимо всіх окупантів, поки не очистимо від них нашу рідну Україну», – відзначив командир підрозділу.
Раніше
Як писав УНН, раніше сьогодні на Луганському напрямку українські військові знищили ворожий танк.