Українські десантники знищили російський підрозділ РЕБ та кілька спецсназівців

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Так, за даними командування, днями, воїни 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили підрозділ радіоелектронної боротьби зс російської федерації.

Охорону підрозділу РЕБ здійснювали військовослужбовці однієї з бригад спеціального призначення головного управління генерального штабу зс рф, зазначили в командуванні.

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“Народжені перемагати” – саме такий девіз має наша славетна військова частина. І ми знищимо всіх окупантів, поки не очистимо від них нашу рідну Україну», – відзначив командир підрозділу.

Раніше

Як писав УНН, раніше сьогодні на Луганському напрямку українські військові знищили ворожий танк.