Українські військові на Луганському напрямку знищили ворожий танк
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Луганському напрямку українські військові знищили ворожий танк. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"День 42. Луганський напрямок. Військовослужбовці одного з окремих мотопіхотних батальйонів 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка знищили ворожий танк", - йдеться в повідомленні.
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У Маріуполі бійці полку "Азов" за добу пошкодили 2 танки, знищили склад боєприпасів ворога та багато окупаційної піхоти.