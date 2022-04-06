Українські військові на Луганському напрямку знищили ворожий танк

Цитата

"День 42. Луганський напрямок. Військовослужбовці одного з окремих мотопіхотних батальйонів 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка знищили ворожий танк", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У Маріуполі бійці полку "Азов" за добу пошкодили 2 танки, знищили склад боєприпасів ворога та багато окупаційної піхоти.