Украинские военные на Луганском направлении уничтожили вражеский танк

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"День 42. Луганское направление. Военнослужащие одного из отдельных мотопехотных батальонов 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко уничтожили вражеский танк", - говорится в сообщении.

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В Мариуполе бойцы полка "Азов" за сутки повредили 2 танка, уничтожили склад боеприпасов врага и много оккупационной пехоты.