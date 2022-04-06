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Украинские десантники уничтожили российское подразделение РЭБ и несколько спецназовцев

Киев • УНН

 • 97069 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Украинские военнослужащие уничтожили подразделение радиоэлектронной борьбы оккупантов, а также их охрану из спецсназа. Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, пишет УНН.

Украинские десантники уничтожили российское подразделение РЭБ и несколько спецназовцев

Детали

Так, по данным командования, на днях, воины 81 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожили подразделение радиоэлектронной борьбы вс российской федерации.

Охрану подразделения РЭБ осуществляли военнослужащие одной из бригад специального назначения главного управления генерального штаба вс рф, отметили в командовании.

Цитата

“Рожденные побеждать” - именно такой девиз имеет наша славная военная часть. И мы уничтожим всех оккупантов, пока не очистим от них нашу родную Украину", - отметил командир подразделения.

Ранее

Как писал УНН, ранее сегодня на Луганском направлении украинские военные уничтожили вражеский танк.

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