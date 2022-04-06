Притягли до відповідальності порушника ПДР: Кім показав влучний постріл українських вояків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Українські захисники показали майстер-класс на Херсонщині, поціливши ворожу ціль. Відео у своєму Telegram-каналі оприлюднив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, пише УНН.
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“Патрульна поліція Миколаївської області разом із ЗСУ у відрядженні в Херсонській області притягла до відповідальності порушника дорожнього руху”, - іронічно зазначив Кім.
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На оприлюдненому відео українські бійці ведуть вогонь по ворожим об’єктам. Після цього, чутно радісні вигуки про влучний постріл.
“Це вам за Миколаїв… Ви розбили у нас вдома вікно, а ми у вас забрали танк”, - каже один з вояків.
Нагадаємо
Як писав УНН, українські військовослужбовці знищили підрозділ радіоелектронної боротьби окупантів, а також їхню охорону зі спецсназу.