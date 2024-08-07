Присвоение госсредств: проводятся обыски в горсовете Днепра
Киев • УНН
В Днепре проводятся обыски в ОГА, горсовете и офисах предпринимателей по подозрению в присвоении средств на ремонтных работах. Следственные действия осуществляют Нацполиция и Офис Генпрокурора.
В помещениях Днепропетровской ОГА, горсовета Днепра, офисных помещениях и местами проживания фигурантов проводят обыски по делу о присвоении средств на ремонтных работах, которые проводились отдельным кругом компаний местных предпринимателей.
Об этом журналисту УНН сообщил источник.
Следственные действия продолжаются в помещениях Днепропетровской ОГА, горсовета Днепра, офисных помещениях и по месту жительства фигурантов. Изымается документация, которая может касаться дела о присвоении средств на ремонтных работах, которые проводились отдельным кругом компаний местных предпринимателей
Мероприятия осуществляет Департамент стратегических расследований и Главное следственное управление Нацполиции совместно с Офисом Генерального прокурора.
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