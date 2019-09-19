Пристайко обсудил с Геттемюллер предстоящий визит Североатлантического совета в Киев

"Говорил с заместителем генерального секретаря НАТО Гетемюллер. Обсудили предстоящий визит Североатлантического совета в Киев. Признаться, что даже до развития карьеры, Роуз по-прежнему активно участвовала в повестке дня Украины", - написал министр.

Как сообщал УНН, Североатлантический совет НАТО посетит Киев в период с 30 по 31 октября.