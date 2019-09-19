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Пристайко обговорив з Геттемюллер майбутній візит Північноатлантичної ради до Києва

Пристайко обговорив з Геттемюллер майбутній візит Північноатлантичної ради до Києва

Київ • УНН

 • 12337 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко обговорив із заступником генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер майбутній візит Північноатлантичної ради до Києва. Про це український міністр написав у Twitter, передає УНН.

"Говорив із заступником генерального секретаря НАТО Гетемюллер. Обговорили майбутній візит Північноатлантичної ради до Києва. Зізнатися, що навіть до розвитку кар'єри, Роуз як і раніше активно брала участь в порядку денному України", - написав міністр.

Як повідомляв УНН, Північноатлантична рада НАТО відвідає Київ в період з 30 по 31 жовтня.

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