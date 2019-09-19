Пристайко обговорив з Геттемюллер майбутній візит Північноатлантичної ради до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко обговорив із заступником генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер майбутній візит Північноатлантичної ради до Києва. Про це український міністр написав у Twitter, передає УНН.
"Говорив із заступником генерального секретаря НАТО Гетемюллер. Обговорили майбутній візит Північноатлантичної ради до Києва. Зізнатися, що навіть до розвитку кар'єри, Роуз як і раніше активно брала участь в порядку денному України", - написав міністр.
Як повідомляв УНН, Північноатлантична рада НАТО відвідає Київ в період з 30 по 31 жовтня.