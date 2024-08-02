Первый заместитель руководителя администрации российского диктатора путина сергей кириенко проводит пропагандистское турне по временно оккупированной территории Украины. В Центре противодействия дезинформации разъяснили, что настоящая цель "тура" - создать в инфопространстве иллюзию заботы кремля над жителями оккупированных регионов, передает УНН.

По данным ЦПД, в рамках этого кириенко устраивает встречи с местными гауляйтерами, посещает больницы, школы и "центры патриотического воспитания", инспектирует передвижные магазины с продуктами, возлагает цветы к могилам "героев новороссии" и т.д. Эти мероприятия активно освещают пропагандистские ресурсы рф. Главный акцент делается на "планах восстановления и отстройки" и том, как под российской оккупацией "хорошо будут жить люди".

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"Настоящая цель такого тура - создать в инфопространстве иллюзию заботы кремля над жителями оккупированных регионов. Обещаниями "хорошей жизни" в будущем рф пытается оправдать собственные действия, из-за которых оккупированные украинские города превратились в руины, а их жители имеют проблемы с доступом к элементарным благам - таким как вода, лекарства и продукты питания", - отметили в ЦПД.

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