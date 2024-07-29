российский диктатор владимир путин устроил в "день мвс рф" и "день крещения руси" помпезное празднование, нехарактерное для прошлых лет, цель которого - запугивание Запада и идеологическое оправдание российского милитаризма. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Детали

Отмечается, что в этом году в санкт-петербурге состоялся масштабный морской парад, в котором кроме российских кораблей приняли участие корабли Индии, Китая и некоторых других стран Глобального Юга.

Выступая на церемонии, путин пообещал и дальше наращивать флот и оснащать его гиперзвуковыми ракетами. Также российских диктатор заявил, что рф будет реагировать на возможное размещение в Германии американских ракет.

Главной целью масштабных путинских морских празднований стало дальнейшее запугивание Запада в надежде уменьшить военную помощь Украине. В то же время "день крещения руси" российская пропаганда использовала для оправдания войны с Украиной, спекулируя якобы "сакральностью" для рф украинских земель, - говорится в сообщении.

российские дипломаты распространяют пропаганду рф с трибуны ООН - ЦПД