Прирост промпродукции в Украине в прошлом году наблюдался в 16 регионах - Госстатистики

"Производство промышленной продукции в 2016 году выросло на 2,4%", - сказал он.

По словам главы Госстатистики, значительную положительную динамику показали пищевая промышленность, металлургия и машиностроение.

"В целом прирост промышленной продукции наблюдался в 16 регионах", - добавил он.

Напомним, Кабмин работает над концепцией инновационного развития промышленности Украины.