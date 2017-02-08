Прирост промпродукции в Украине в прошлом году наблюдался в 16 регионах - Госстатистики
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Производство промышленной продукции возросло на 2,4% по результатам 2016 года, прирост производства промышленной продукции наблюдался в 16 регионах. Об этом во время заседания правительства сообщил глава Государственной службы статистики Игорь Вернер, передает корреспондент УНН.
"Производство промышленной продукции в 2016 году выросло на 2,4%", - сказал он.
По словам главы Госстатистики, значительную положительную динамику показали пищевая промышленность, металлургия и машиностроение.
"В целом прирост промышленной продукции наблюдался в 16 регионах", - добавил он.
Напомним, Кабмин работает над концепцией инновационного развития промышленности Украины.