Приріст промпродукції в Україні торік спостерігався у 16 регіонах - Держстатистики

"Виробництво промислової продукції в 2016 році зросло на 2,4%", - сказав він.

За словами голови Держстатистики, значну позитивну динаміку показали харчова промисловість, металургія та машинобудування.

"Загалом приріст промислової продукції спостерігався у 16 регіонах", - додав він.

Нагадаємо, Кабмін працює над концепцією інноваційного розвитку промисловості України.