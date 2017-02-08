Приріст промпродукції в Україні торік спостерігався у 16 регіонах - Держстатистики
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Виробництво промислової продукції зросло на 2,4% за результатами 2016 року, приріст виробництва промислової продукції спостерігався у 16 регіонах. Про це під час засідання уряду повідомив голова Державної служби статистики Ігор Вернер, передає кореспондент УНН.
"Виробництво промислової продукції в 2016 році зросло на 2,4%", - сказав він.
За словами голови Держстатистики, значну позитивну динаміку показали харчова промисловість, металургія та машинобудування.
"Загалом приріст промислової продукції спостерігався у 16 регіонах", - додав він.
Нагадаємо, Кабмін працює над концепцією інноваційного розвитку промисловості України.