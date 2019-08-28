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Прекращение огня в Донбассе 71,5% украинцев считают первоочередной задачей для Зеленского

Прекращение огня в Донбассе 71,5% украинцев считают первоочередной задачей для Зеленского

Киев  •  УНН

 • 6941 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Первоочередными задачами для Президента Украины Владимира Зеленского и его команды 71,5% граждан считают прекращения огня на Донбассе. Об этом передает УНН со ссылкой на общенациональное исследование общественного мнения населения Украины, проведенного Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

“Первоочередными задачами для Президента Зеленского и его команды граждане считают: прекращение огня на Донбассе — 71,5%, рост жизненных стандартов людей (зарплат, пенсий и т.д.) — 44%, снижение тарифов — 31%, наказание виновных в коррупции должностных лиц — 21,5%, уменьшение влияния олигархов на политику — 18%”, — говорится в результатах исследования.

Избиратели Зеленского (первого тура) считают, что он победил на выборах том, что люди хотели радикального обновления власти (69%).

Основными мотивами голосования за партии на парламентских выборах были:

  • идеи и предложения (25%),
  • лидеры (29%),
  • желание поддержать новоизбранного президента (14%),
  • стремление к обновлению (11%).

“Особой была мотивация голосования за партию „Слуга народа“, где главным мотивом было желание поддержать президента, чтобы он имел сильную партию в Верховной Раде (26%), еще для 19% мотивом голосования за эту партию было стремление обновления политики”, — говорится в результатах исследования.

Абсолютное большинство избирателей (91%) считает, что они сделали правильный выбор на выборах Верховной Рады.

Исследование было проведено Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 августа 2019 года. Опрос проводился в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.

Всего было опрошено 2040 респондентов, которые по своим характеристикам представляют взрослое население Украины (старше 18 лет). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, Президент Владимир Зеленский имеет доверие 70% граждан Украины — самый высокий результат за все времена среди всех украинских президентов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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