Прекращение огня в Донбассе 71,5% украинцев считают первоочередной задачей для Зеленского

КИЕВ. 28 августа. УНН. Первоочередными задачами для Президента Украины Владимира Зеленского и его команды 71,5% граждан считают прекращения огня на Донбассе. Об этом передает УНН со ссылкой на общенациональное исследование общественного мнения населения Украины, проведенного Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.