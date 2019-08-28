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Припинення вогню на Донбасі 71,5% українців вважають першочерговим завданням для Зеленського

Припинення вогню на Донбасі 71,5% українців вважають першочерговим завданням для Зеленського

Київ • УНН

 • 6941 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Першочерговими завданнями для Президента України Володимира Зеленського та його команди 71,5% громадян вважають припинення вогню на Донбасі. Про це передає УНН із посиланням на загальнонаціональне дослідження громадської думки населення України, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

“Першочерговими завданнями для Президента Зеленського та його команди громадяни вважають: припинення вогню на Донбасі — 71,5%, зростання життєвих стандартів людей (зарплат, пенсій тощо) — 44%, зниження тарифів — 31%, покарання винних у корупції посадовців — 21,5%, зменшення впливу олігархів на політику — 18%”, — йдеться в результатах дослідження.

Виборці Зеленського (першого туру) вважають, що він переміг на виборах тому, що люди хотіли радикального оновлення влади (69%).

Основними мотивами голосування за партії на парламентських виборах були:

  • ідеї та пропозиції (25%),
  • лідери (29%),
  • бажання підтримати новообраного президента (14%),
  • прагнення до оновлення (11%).

“Особливою була мотивація голосування за партію „Слуга народу“, де головним мотивом було бажання підтримати президента, щоб він мав сильну партію у Верховній Раді (26%), ще для 19% мотивом голосування за цю партію було прагнення оновлення політики”, — йдеться в результатах дослідження.

Абсолютна більшість виборців (91%) вважає, що вони зробили правильний вибір на виборах Верховної Ради.

Дослідження було проведене Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 8 по 20 серпня 2019 року. Опитування проводилося в 103 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюється Україною.

Усього було опитано 2040 респондентів, які за своїми характеристиками представляють доросле населення України (старше 18 років). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський має довіру 70% громадян України — найвищий результат за усі часи серед усіх українських президентів.

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