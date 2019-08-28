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Зеленський має довіру 70% українців - опитування

Зеленський має довіру 70% українців - опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Новообраний Президент Володимир Зеленський має довіру 70% громадян України – найвищий результат за усі часи серед усіх українських президентів. Про це передає УНН із посиланням на загальнонаціональне дослідження громадської думки населення України, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

"Новообраний Президент Володимир Зеленський має довіру 70% громадян України – найвищий результат за усі часи серед усіх українських президентів. Позитивний баланс довіри-недовіри мають і лідери його команди – Дмитро Разумков (+25%) та Андрій Богдан (+5%)", - йдеться в результатах дослідження.

До прикладу: лідери інших політичних сил, представлених у Верховній Раді, мають негативний баланс довіри-недовіри, Святослав Вакарчук (–25%), Юрій Бойко (–37%), Юлія Тимошенко (–63%), Петро Порошенко (–72%).

"Перші кроки Президента Зеленського та його команди позитивно оцінюють 63% громадян, негативно – 13%, ще 24% не визначилися", - йдеться в результатах дослідження.

Першочерговими завданнями для Президента Зеленського та його команди громадяни вважають:

  • припинення вогню на Донбасі – 71,5%,
  • зростання життєвих стандартів людей (зарплат, пенсій тощо) – 44%,
  • зниження тарифів – 31%,
  • покарання винних у корупції посадовців – 21,5%,
  • зменшення впливу олігархів на політику – 18%.

"У здійсненні необхідних реформ громадяни усі сподівання покладають на новообраного Президента Володимира Зеленського (66%), новообрану Верховну Раду (43%) та майбутній уряд (35,5%)", - йдеться в результатах дослідження.

Дослідження було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 8 по 20 серпня 2019 року. Опитування проводилося в 103 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюється Україною.

Усього було опитано 2040 респондентів, які за своїми характеристиками представляють доросле населення України (старше 18 років). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, у серпні 2019 року, вперше за роки замірів з 2004 року, половина опитаних українців вирішила, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі.

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