Половина українців вважає напрям руху країни правильним: вперше з 2004 року

КИЇВ. 22 серпня. УНН. У серпні 2019 року, вперше за роки замірів з 2004 року, половина опитаних українців вирішила, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі. Про це передає УНН із посиланням на результати загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.