Половина українців вважає напрям руху країни правильним: вперше з 2004 року
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У серпні 2019 року, вперше за роки замірів з 2004 року, половина опитаних українців вирішила, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі. Про це передає УНН із посиланням на результати загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.
"У серпні 2019 року вперше за роки замірів (з 2004 року) половина громадян вирішила, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі. Протилежної думки дотримуються 23% і ще 26% не визначилися", - йдеться в результатах дослідження.
Після виборів істотно зросла віра громадян у те, що Україна здатна подолати наявні проблеми та труднощі впродовж найближчих кількох років. У це вірять 48%, і лише 8% не вірять. Віра в перспективи України здолати труднощі переважає в усіх регіонах та серед громадян усіх вікових категорій, особливо – серед молоді віком до 30 років (62%).
"Вперше 31% громадян визначили ситуацію як достатньо позитивну – благополучну (5,5%) або спокійну (26%). Особливо позитивні настрої серед молоді – 9% оцінює нинішню політичну ситуацію як благополучну і ще 43% – як спокійну", - йдеться в результатах дослідження.
Для прикладу: як критичну, вибухову визначали політичну ситуацію 37% громадян у 2015 році, 30% – у 2016-му, 30% – у 2017-му, 25% – у 2018-му і лише 8% – у 2019-му.
"Після виборів значущо зросли позитивні відчуття українців у сприйнятті майбутнього України: 56% відчувають надію, а на друге місце вийшов оптимізм – 36%, це найвищий показник за увесь час проведення замірів з 2005 року", - йдеться в результатах дослідження.
Дослідження було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 8 по 20 серпня 2019 року. Опитування проводилося в 103 населених пунктах (PSU) у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, які контролюється Україною.
Усього було опитано 2040 респондентів, які за своїми характеристиками представляють доросле населення України (старше 18 років). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, згідно з даними опитування, оприлюдненого у червні, понад 40% опитаних українців вважали напрям руху країни правильним.