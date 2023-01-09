Принц Гарри обвинил королеву-консорта Камиллу в передаче королевских историй СМИ

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"Это делало ее опасной из-за связей, которые она налаживала в британской прессе. И с обеих сторон была открыта готовность торговать информацией. И с семьей, построенной на иерархии, и с ней (Камиллой, - ред.), на пути к королеве-консорту, люди или тела останутся на улице из-за этого", сказал он в интервью CBS.

Детали

По словам Гарри, он вместе со своим старшим братом, принцем Уильямом просили короля не жениться на Камилле, поскольку "не считали это необходимым" и что это "принесет больше вреда, чем пользы". Он добавил, что позже они приняли решение дать согласие на брак Чарльза и Камиллы, потому что "видели, как счастлив он был вместе с ней".

Герцог Сассекский добавил, что Камилла была "опасной", потому что пресса назвала ее "злодейкой" за роль в распаде брака его родителей, и ей нужно было "реабилитировать свой имидж". Именно поэтому, рассказал Гарри, Камилла способствовала утечке информации о королевской семье в британские СМИ.

"Если вас, как члена семьи, заставят поверить, что пребывание на первой странице, положительные заголовки, положительные истории, написанные о вас, улучшат вашу репутацию или повысят шансы на то, что ты будешь монархом принят британской общественностью, это то, что ты собираешься сделать", - сказал он.

Букингемский дворец неоднократно отказывался комментировать содержание будущих мемуаров принца Гарри, ставших предметом утечки с деталями некоторых его наиболее противоречивых утверждений.

Напомним

Принц Гарри в автобиографии Spare рассказал о драке со своим братом, принцем Уэльским Уильямом, когда их отношения ухудшились из-за брака младшего принца с актрисой Меган Маркл.