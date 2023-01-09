Принц Гаррі звинуватив королеву-консорта Каміллу в зливі королівських історій ЗМІ

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"Це робило її небезпечною через зв'язки, які вона налагоджувала в британській пресі. І з обох сторін була відкрита готовність торгувати інформацією. І з сім’єю, побудованою на ієрархії, і з нею (Каміллою, - ред.), на шляху до королеви-консорта, люди чи тіла залишаться на вулиці через це", сказав він в інтерв'ю CBS.

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За словами Гаррі, він разом зі своїм старшим братом, принцом Вільямом просили короля не одружуватися з Каміллою, оскільки "не вважали це необхідним" та "принесе більше шкоди, ніж користі". Він додав, що пізніше вони прийняли рішення дати згоду на шлюб Чарльза та Камілли, бо "бачили, яким щасливим він був разом з нею".

Герцог Сассекський додав, що Камілла була "небезпечною", тому що преса назвала її "лиходійкою" за роль у розпаді шлюбу його батьків, і їй потрібно було "реабілітувати свій імідж". Саме тому, розповів Гаррі, Камілла сприяла витоку інформації про королівську родину в британські ЗМІ.

"Якщо вас, як члена сім’ї, змусять повірити, що перебування на першій сторінці, позитивні заголовки, позитивні історії, написані про вас, покращать вашу репутацію або підвищать шанси на те, що ти будеш монархом прийнятий британською громадськістю, то це те, що ти збираєшся зробити", - сказав він.

Букінгемський палац неодноразово відмовлявся коментувати зміст майбутніх мемуарів принца Гаррі, які стали предметом витоку з деталями деяких його найбільш суперечливих тверджень.

Нагадаємо

Принц Гаррі в автобіографії Spare розповів про бійку зі своїм братом, принцом Уельським Вільямом, коли їх стосунки погіршилися через шлюб молодшого принца з акторкою Меган Маркл.