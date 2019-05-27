Принц Гарри сделал своему новорожденному сыну необычный подарок

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 24495 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 46547 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 64328 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 79139 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 120540 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111004 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137327 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144569 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130101 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130171 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Принц Гарри сделал своему новорожденному сыну необычный подарок

Принц Гарри сделал своему новорожденному сыну необычный подарок

Киев  •  УНН

 • 12139 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Принц Гарри, герцог Сассекский, после путешествия в Рим привез своему новорожденному сыну Арчи мини-молот для игры в поло. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Hello.

Так, в пятницу принц Гарри присутствовал на чемпионате по конному спорту Sentebale ISPS Handa Cup Polo Cup в Риме. В качестве подарка из путешествия новоиспеченный отец привез своему сыну именной молот для игры в поло.

Отмечено, что молот окрашен в белые, синие и красные цвета - стилизация под флаг Великобритании. Также на него нанесена надпись "Арчи".

Отмечено, что сам принц Гарри является заядлым игроком в поло.

Как сообщал УНН, в начале мая жена принца Гарри Меган Маркл родила первенца.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл назвали своего новорожденного сына Арчи Харрисоном.

Также напомним, что у сына принца Гарри и Меган Маркл не будет королевского титула.

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