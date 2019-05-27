Принц Гарри сделал своему новорожденному сыну необычный подарок
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Принц Гарри, герцог Сассекский, после путешествия в Рим привез своему новорожденному сыну Арчи мини-молот для игры в поло. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Hello.
Так, в пятницу принц Гарри присутствовал на чемпионате по конному спорту Sentebale ISPS Handa Cup Polo Cup в Риме. В качестве подарка из путешествия новоиспеченный отец привез своему сыну именной молот для игры в поло.
Отмечено, что молот окрашен в белые, синие и красные цвета - стилизация под флаг Великобритании. Также на него нанесена надпись "Арчи".
Отмечено, что сам принц Гарри является заядлым игроком в поло.
Как сообщал УНН, в начале мая жена принца Гарри Меган Маркл родила первенца.
Принц Гарри и его жена Меган Маркл назвали своего новорожденного сына Арчи Харрисоном.
Также напомним, что у сына принца Гарри и Меган Маркл не будет королевского титула.