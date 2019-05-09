У ребенка принца Гарри и Меган Маркл не будет королевского титула

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 74384 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 100314 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103177 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 104888 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 128528 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112882 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138637 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144785 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130216 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130285 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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У ребенка принца Гарри и Меган Маркл не будет королевского титула

У ребенка принца Гарри и Меган Маркл не будет королевского титула

Киев  •  УНН

 • 12792 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Принц Гарри и Меган Маркл объявили в своем аккаунте в Instagram, что у их новорожденного сына Арчи Харрисона Маунтбэттен-Виндзора не будет королевского титула. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Instagram.

Арчи будет известен как "Мастер" после того, как Гарри и Меган решили не давать ему одно из меньших званий герцога Сассексского, граф Думбартон.

Это сигнал о том, что пара хочет, чтобы их ребенок был "частным лицом", и у него не будет королевского титула.

Гарри, который когда-то мечтал о том, чтобы не быть членом королевской семьи, говорил о том, что ему всегда было удобнее быть капитаном Уэльсом в армии, чем принцем Гарри.

Напомним, Принц Гарри и его жена Меган Маркл, герцогиня Сассекском, назвали своего новорожденного сына Арчи Харрисоном.

"Герцог и герцогиня Сассекском с удовольствием объявляют, что назвали своего первого ребенка: Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор", - говорится в сообщении.

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