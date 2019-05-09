У ребенка принца Гарри и Меган Маркл не будет королевского титула
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Принц Гарри и Меган Маркл объявили в своем аккаунте в Instagram, что у их новорожденного сына Арчи Харрисона Маунтбэттен-Виндзора не будет королевского титула. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Instagram.
Арчи будет известен как "Мастер" после того, как Гарри и Меган решили не давать ему одно из меньших званий герцога Сассексского, граф Думбартон.
Это сигнал о том, что пара хочет, чтобы их ребенок был "частным лицом", и у него не будет королевского титула.
Гарри, который когда-то мечтал о том, чтобы не быть членом королевской семьи, говорил о том, что ему всегда было удобнее быть капитаном Уэльсом в армии, чем принцем Гарри.
Напомним, Принц Гарри и его жена Меган Маркл, герцогиня Сассекском, назвали своего новорожденного сына Арчи Харрисоном.
"Герцог и герцогиня Сассекском с удовольствием объявляют, что назвали своего первого ребенка: Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор", - говорится в сообщении.