У дитини принца Гаррі і Меган Маркл не буде королівського титулу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Принц Гаррі і Меган Маркл оголосили в своєму акаунті в Instagram, що у їх новонародженого сина Арчі Харрісона Маунтбеттен-Віндзора не буде королівського титулу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Instagram.
Арчі буде відомий як "Майстер" після того, як Гаррі і Меган вирішили не давати йому одне з менших звань герцога Сассексского, граф Думбартон.
Це сигнал про те, що пара хоче, щоб їхня дитина була "приватною особою", і у нього не буде королівського титулу.
Гаррі, який колись мріяв про те, щоб не бути членом королівської сім'ї, говорив про те, що йому завжди було зручніше бути капітаном Уельсом в армії, ніж принцом Гаррі.
Нагадаємо, Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, герцогиня Сассекська, назвали свого новонародженого сина Арчі Харрісоном.
“Герцог і герцогиня Сассекські із задоволенням оголошують, що назвали свою першу дитину: Арчі Харрісон Маунтбаттен-Віндзор”, — йдеться у повідомленні.