Принц Гаррі зробив своєму новонародженому сину незвичайний подарунок
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Принц Гаррі, герцог Сассекський, після подорожі до Риму привіз своєму новонародженому сину Арчі міні-молот для гри в поло. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Hello.
Так, у п'ятницю принц Гаррі був присутній на чемпіонаті з кінного спорту Sentebale ISPS Handa Cup Polo Cup в Римі. В якості подарунка з подорожі новоспечений батько привіз своєму синові іменний молот для гри в поло.
Зазначено, що молот забарвлений в білі, сині та червоні кольори - стилізація під прапор Великої Британії. Також на нього нанесений напис "Арчі".
Зазначено, що сам принц Гаррі є затятим гравцем у поло.
Як повідомляв УНН, на початку травня дружина принца Гаррі Меган Маркл народила первістка.
Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл назвали свого новонародженого сина Арчі Харрісоном.
Також нагадаємо, що у сина принца Гаррі і Меган Маркл не буде королівського титулу.