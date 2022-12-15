Принц Гарри и Меган Маркл обрушились с новой критикой на королевскую семью Британии

Детали

В последних трех эпизодах сериала Netflix Гарри также сказал, что помощники Уильяма, ныне наследника престола, были причастны к появлению негативных историй о паре в СМИ.

"Это грязная игра. Есть утечка, но есть и подбрасывание историй", - сказал Гарри.

Он и Уильям видели, что произошло с браком отца короля Чарльза, чей первый брак с их матерью, принцессой Дианой, распался под пристальным вниманием средств массовой информации.

"Я скорее предпочитаю быть уничтоженным в прессе, чем подыгрывать этой игре или этому торговому бизнесу, - сказал Гарри. - Увидеть, как офис моего брата копирует то же, что мы обещали никогда не делать вдвоем, было неистово".

Он рассказал подробности кризисного саммита, состоявшегося в имении Сандрингема двумя месяцами ранее, на котором он присутствовал вместе с покойной королевой Елизаветой, Чарльзом и Уильямом.

"Было ужасно, когда мой брат кричал и кричал на меня, и мой отец говорил вещи, которые просто не были правдой, а моя бабушка тихо сидела и будто принимала все это", – сказал он.

В новых эпизодах пара описывает, как, по их мнению, их положение в королевской семье стало несостоятельным после постоянных преследований со стороны британских СМИ и неоднократного игнорирования благополучия пары в стенах дворца.

Гарри намекнул, что другие члены королевской семьи ревновали Меган, учитывая то внимание средств массовой информации, которую она первоначально получала.

Сериал также затрагивает ухудшение психического здоровья Меган и ее выкидыш в июле 2020 года.

"Я была беременна. Я действительно не спала. Первое утро, когда мы проснулись в нашем новом доме, у меня произошел выкидыш", - сказала Меган.

Она описала свои суицидальные мысли, сказав, что, по ее мнению, все это остановится, "если меня здесь не будет".

"Ложь, это одно. К этому привыкаешь, когда живешь в этой семье, - добавил Гарри. - Но то, что они делали с ней, и эффект, который это производило на нее… достаточно. Достаточно боли, хватит страданий".

"Я просто сделала все, что могла, чтобы они гордились мной и действительно стала частью семьи", – сказала Меган, говоря о своих отношениях с другими членами королевской семьи.

"Я поняла, что меня не просто бросили на еду волкам, меня скармливали волкам", - сказала она.

Дополнение

Выпуск в четверг последовал за серией эпизодов на прошлой неделе, в которых принц Гарри критиковал "неосознанную предвзятость" внутри семьи.

Шесть из десяти британцев считают, что для герцога и герцогини было плохой идеей выпускать документальный фильм Netflix, согласно опросу Savanta среди 2250 взрослых британцев, проведенного онлайн с 9 по 11 декабря, между выпуском первой и второй частей фильма.

Тот же опрос показал, что Гарри и Меган имеют негативные рейтинги одобрения среди британской общественности — -3 и -19 соответственно, если отнять тех, у кого негативное мнение, от тех, у кого положительное, — в отличие от высокой популярности принца Уильяма (+60) и короля Карла (+36).