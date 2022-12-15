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Принц Гаррі та Меган Маркл обрушилися з новою критикою на королівську родину Британії

Принц Гаррі та Меган Маркл обрушилися з новою критикою на королівську родину Британії

Київ • УНН

 • 1064759 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Принц Гаррі та його дружина Меган обрушили свіжу критику на британську королівську родину у нових епізодах свого документального серіалу, випущеного в четвер, інформує УНН.

Деталі

В останніх трьох епізодах серіалу Netflix Гаррі також сказав, що помічники Вільяма, нині спадкоємця престолу, були причетні до появи негативних історій про пару в ЗМІ.

"Це брудна гра. Є витік, але є і підкидання історій", - сказав Гаррі.

Він і Вільям бачили, що сталося зі шлюбом батька короля Чарльза, чий перший шлюб із їхньою матір'ю, принцесою Діаною, розпався під пильною увагою засобів масової інформації.

"Я скоріше вважаю за краще бути знищеним у пресі, ніж підігравати цій грі або цьому торговому бізнесу, - сказав Гаррі. - Побачити, як офіс мого брата копіює те саме, що ми обіцяли ніколи не робити вдвох, було несамовито".

Він розповів подробиці кризового саміту, що відбувся у маєтку Сандрінгем двома місяцями раніше, на якому він був присутній разом із покійною королевою Єлизаветою, Чарльзом та Вільямом.

"Було жахливо, коли мій брат кричав і кричав на мене, і мій батько говорив речі, які просто не були правдою, а моя бабуся тихо сиділа і ніби приймала все це", - сказав він.

У нових епізодах пара описує, як, на їхню думку, їхнє становище в королівській родині стало неспроможним після постійних переслідувань з боку британських ЗМІ та неодноразового ігнорування благополуччя пари у стінах палацу.

Гаррі натякнув, що інші члени королівської родини ревнували Меган, враховуючи ту увагу засобів масової інформації, яку вона спочатку отримувала.

Серіал також зачіпає погіршення психічного здоров'я Меган та її викидень у липні 2020 року.

"Я була вагітна. Я справді не спала. Першого ранку, коли ми прокинулися в нашому новому будинку, у мене стався викидень", - сказала Меган.

Вона описала свої суїцидальні думки, сказавши, що, на її думку, все це зупиниться, "якщо мене тут не буде".

"Брехня, це одне. До цього звикаєш, коли живеш у цій родині, - додав Гаррі. - Але те, що вони робили з нею, і ефект, який це справляло на неї… достатньо. Досить болю, вистачить страждань".

"Я просто зробила все, що могла, щоб вони пишалися мною і дійсно стала частиною сім'ї", - сказала Меган, говорячи про свої стосунки з іншими членами королівської родини.

"Я зрозуміла, що мене не просто кинули на поживу вовкам, мене згодовували вовкам", - сказала вона.

Доповнення

Випуск у четвер послідував за серією епізодів минулого тижня, в яких принц Гаррі критикував "неусвідомлену упередженість" усередині сім'ї.

Шість із десяти британців вважають, що для герцога та герцогині було поганою ідеєю випускати документальний фільм Netflix, згідно з опитуванням Savanta серед 2250 дорослих британців, проведеного онлайн з 9 по 11 грудня, між випуском першої та другої частин фільму.

Те ж опитування показало, що Гаррі та Меган мають негативні рейтинги схвалення серед британської громадськості — -3 і -19 відповідно, якщо відняти тих, у кого негативна думка, від тих, у кого позитивна, — на відміну від високої популярності принца Вільяма (+ 60) та короля Карла (+36).

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