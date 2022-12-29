Прилеты по энергетической инфраструктуре есть. Киев, вероятно, на днях вернется к дообстрельному уровню - YASNO
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Гендиректор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что прилеты по энергетической инфраструктуре есть, несмотря на фантастическую эффективность ПВО. Однако, по его словам, Киев на днях может вернуться к дообстрельному уровню, передает УНН.
Детали
"54 из 69. Спасибо Вооруженным Силам, что в очередной раз позволяете писать пост. Вы просто боги! По ситуации: прилеты по энергетической инфраструктуре есть, несмотря на такую фантастическую эффективность ПВО", - написал Коваленко.
По его словам, продолжаются противопожарные и ремонтные работы.
"В Киеве текущий уровень доступности электроэнергии достаточно высок. Есть высокая вероятность, что на днях вернемся к дообстрельному уровню", - резюмировал Коваленко.
Дополнение
29 декабря оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В ОП сообщили о более чем 120 выпущенных вражеских ракетах.
В Киеве работало ПВО, как и в Киевской области и других.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Впоследствии заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что Силы обороны Украины сбили 54 из 69 российских ракет во время массированной атаки.