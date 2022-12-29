Прильоти по енергетичній інфраструктурі є. Київ, ймовірно, днями повернеться до дообстрільного рівня - YASNO
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Гендиректор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що прильоти по енергетичній інфраструктурі є, незважаючи на фантастичну ефективність ППО. Проте, за його словами, Київ днями може повернутись до дообстрільного рівня, передає УНН.
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"54 з 69. Дякую Збройним Силам, що вкотре даєте змогу писати пост. Ви просто боги! По ситуації: прильоти по енергетичній інфраструктурі є, незважаючи на таку фантастичну ефективність ППО", - написав Коваленко.
За його словами, тривають протипожежні та ремонтні роботи.
"У Києві поточний рівень доступності електроенергії є досить високим. Є висока ймовірність, що днями повернемося до дообстрільного рівня", - резюмував Коваленко.
Доповнення
29 грудня окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну. В ОП повідомили про понад 120 випущених ворожих ракет.
У Києві працювало ППО, як і у Київській області та інших.
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Згодом заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що Сили оборони України збили 54 з 69 російських ракет під час масованої атаки.