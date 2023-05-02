Пограничье Харьковской области утром подверглось вражескому удару, есть раненая

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“Сегодня утром российские оккупанты снова обстреливали приграничные населенные пункты области. К сожалению, страдают мирные люди. Под вражескими ударами было с. Петропавловка Купянского района. По предварительным данным, осколочное ранение получила 73-летняя женщина. Сейчас медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь”, - написал глава ОГА.

Напомним

Российские войска за прошедшие сутки продолжали обстреливать три района Харьковской области, ранили двух мужчин.