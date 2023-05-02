Окупанти за добу поранили двох жителів Харківщини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Російські війська минулої доби продовжували обстрілювати три райони Харківської області, поранили двох чоловіків. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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З його слів, минулої доби ворог продовжував терористичні обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.
"Внаслідок обстрілів села Кучерівка Куп'янського району поранення зазнав та був госпіталізований чоловік 65 років. У місті Вовчанськ Чугуївського району поранений 57-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - написав Синєгубов.
Він повідомив, що в селі Кучерівка пошкоджено 3 приватні будинки, господарчі споруди, автотранспорт. У селі Вільхуватка Харківського району обстрілами пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду.
Доповнення
За даними Генштабу, минулої доби ворог завдав 19 ракетних ударів (знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 17 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.