Прикордоння Харківщини вранці зазнало ворожого удару, є поранена
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Сьогодні зранку від обстрілів армії рф постраждали прикордонні населені пункти Харківської області. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, передає УНН.
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“Сьогодні зранку російські окупанти знову обстрілювали прикордонні населені пункти області. На жаль, потерпають мирні люди. Під ворожими ударами було с. Петропавлівка Куп'янського району. За попередніми даними, осколкове поранення отримала 73-річна жінка. Зараз медики надають потерпілій усю необхідну допомогу”, - написав голова ОВА.
Нагадаємо
Російські війська минулої доби продовжували обстрілювати три райони Харківської області, поранили двох чоловіків.