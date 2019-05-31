Пограничников с начала года недофинансировали на 840 млн гривен

"В силу ряда обстоятельств офицеры и контрактники среднего звена имеют более низкий уровень заработной платы чем те, кто находится на начальном уровне военной карьеры в ГПСУ. Такая ситуация произошла из-за недофинансирования с начала года. В целом уровень недофинансирования составляет около 840 млн. Это те средства, которые нужны, чтобы выровнять дисбаланс в денежном обеспечении военнослужащих ", - сказал Слободян.



Кроме того, в этом году ГСЧС оставили без средств на форму для спасателей .

Как сообщал УНН, по данным ГНСУ, в море и внутренних водах наблюдается увеличение правонарушений.