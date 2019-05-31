Прикордонників з початку року недофінансували на 840 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Державну прикордонну службу України з початку року недофінансували на 840 млн гривень. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян, передає УНН.
“У силу низки обставин офіцери і контрактники середньої ланки мають нижчий рівень заробітної плати ніж ті, хто знаходиться на початковому рівні військової кар'єри у ДПСУ. Така ситуація сталась через недофінансування з початку року. Загалом рівень недофінансування складає близько 840 млн. Це ті кошти, які потрібні, щоб вирівняти дисбаланс у грошовому забезпеченні військовослужбовців”, - сказав Слободян.
Крім того, цього року ДСНС залишили без коштів на форму для рятувальників.
Як повідомляв УНН, за даними ДПСУ, у морі та внутрішніх водах спостерігається збільшення правопорушень.