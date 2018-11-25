Пограничники заявляют об отсутствии очередей на западных пунктах пропуска
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Государственной пограничной службе заявляют об отсутствии очередей на всех пунктах пропуска с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Западного регионального управления ГПСУ, передает УНН.
Как отмечается в сводке, по состоянию на 9:00 только в пункте пропуска "Лужака", на границе с Венгрией в очереди находилось 10 автомобилей.
Как сообщал УНН, в пунктах пропуска на границе между Польшей и Украиной возникли очереди из авто. Очевидцы сообщают, что пропуск авто и даже рейсовых автобусов затруднено из-за новые процедуры растаможивания автомобилей.
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Добавим, что по словам очевидцев, на пунктах пропуска на границе между Польшей и Украиной возникли очереди из авто.
Как известно, сегодня вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации.