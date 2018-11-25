Прикордонники заявляють про відсутність черг на західних пунктах пропуску
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Державній прикордонної служби заявляють про відсутність черг на всіх пунктах пропуску із Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою. Про це у Facebook повідомляє прес-служба Західного регіонального управління ДПСУ, передає УНН.
Як зазначається у зведенні, станом на 9:00 лише у пункті пропуску “Лужанка”, на кордоні з Угорщиною у черзі перебувало 10 автомобілів.
Як повідомляв УНН, на пунктах пропуску на кордоні між Польщею та Україною виникли черги з авто. Очевидці повідомляють, що пропуск авто та навіть рейсових автобусів ускладнений через нові процедури розмитнення автомобілів.
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Додамо, що за словами очевидців, на пунктах пропуску на кордоні між Польщею та Україною виникли черги з авто.
Як відомо, сьогодні набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.