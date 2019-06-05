Пограничники задержали израильтянина, которого Казахстан разыскивает за коррупцию
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Вчера в пункте пропуска “Борисполь” пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев” задержали преступника, который находился в международном розыске, сообщает УНН.
Гражданин Израиля прибыл рейсом из Латвии. Во время прохождения пограничного контроля гражданином, пограничники зафиксировали срабатывание базы данных Интерпола.
Как выяснилось, мужчину разыскивали правоохранительные органы Казахстана за совершение преступлений, связанных с коррупционными деяниями. Пограничники преступника задержали и передали сотрудникам Нацполиции.
Как сообщал УНН, 4 июня Украина экстрагировали в Польшу подозреваемого в изнасиловании .