Прикордонники затримали ізраїльтянина, якого Казахстан розшукує за корупцію
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Учора в пункті пропуску “Бориспіль” прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” затримали злочинця, який перебував у міжнародному розшуку, повідомляє УНН.
Громадянин Ізраїлю прибув рейсом з Латвії. Під час проходження прикордонного контролю громадянином, прикордонники зафіксували спрацювання бази даних Інтерполу.
Як з’ясувалось, чоловіка розшукували правоохоронні органи Казахстану за вчинення злочинів пов’язаних з корупційними діяннями. Прикордонники злочинця затримали та передали співробітникам Нацполіції.
Як повідомляв УНН, 4 червня Україна екстрагувала до Польщі підозрюваного у зґвалтуванні.