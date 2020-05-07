Пограничники задержали мужчину, который 6 лет скрывался в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Пограничники ночью, на пункте пропуска “Каланчак” Херсонского отряда задержали мужчину, который находился в международном розыске с 2014 года. К этому времени человек скрывался в оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
“Сегодня ночью в контрольном пункта въезда-выезда „Каланчак“ обнаружили мужчину, которого правоохранители разыскивают с 2014 года”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время проверки документов мужчину, который направлялся из временно оккупированного Крыма, пограничники Херсонского отряда установили, что мужчина находится в международном розыске.
“Он скрывался от ответственности за преступление, предусмотренное ч.1 статьи 309 УК. Как выяснилось, в 2014 году он был задержан в городе Днепре с наркотическими средствами. С целью уклонения от наказания, мужчина уехал в оккупированный Симферополя, где и скрывался до сих пор. Гражданина пограничники в установленном порядке передали представителям Нацполиции”, — говорится в сообщении.
Напомним, прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в убийстве, который 2 года скрывался от правосудия и был в международном розыске.