Прикордонники затримали чоловіка, який 6 років переховувався в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Прикордонники вночі, на пункті пропуску “Каланчак” Херсонського загону затримали чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку з 2014 року. До цього часу чоловік переховувався в окупованому Криму. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
“Сьогодні вночі в контрольному пункту в’їзду-виїзду „Каланчак“ виявили чоловіка, якого правоохоронці розшукують з 2014 року”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час перевірки документів чоловіка, який прямував з тимчасово окупованого Криму, прикордонники Херсонського загону встановили, що чоловік перебуває у міжнародному розшуку.
“Він переховувався від відповідальності за злочин, передбачений ч.1 статті 309 ККУ. Як з’ясувалось, у 2014 році він був затриманий у місті Дніпрі з наркотичними засобами. З метою ухилення від покарання, чоловік виїхав до окупованого Сімферополя, де і переховувався до цього часу. Громадянина прикордонники встановленим порядком передали представникам Нацполіції”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно підозрюваного у вбивстві, який 2 роки переховувався від правосуддя і був у міжнародному розшуку.