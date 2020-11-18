Пограничники обнаружили с начала года 555 человек, которых разыскивал Интерпол
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. С начала года сотрудники Государственной пограничной службы обнаружили 555 человек по базе данных Интерпола и передали большинство из них иностранным правоохранителям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"С начала года сотрудники ГПСУ обнаружили 555 человек по базе данных Интерпола. Большинство разыскиваемых преступников арестованы и переданы взаимодействующим отечественным, а впоследствии иностранным правоохранительным органам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вчера в пункте пропуска "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали еще одного иностранца, которого разыскивали за рубежом.
"В частности, во время паспортного контроля на гражданина Грузии, который следовал через вышеуказанный пункт пропуска, сработала база данных Интерпола. Как оказалось, иностранца разыскивали уже около четырех месяцев венгерские правоохранители за кражу. Задержанного гражданина Грузии передали сотрудникам Национальной полиции для дальнейших правовых действий", - указано в сообщении.
Напомним, в Харькове задержали гражданина Грузии, которого разыскивал Интерпол за покушение на убийство.