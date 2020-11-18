Прикордонники виявили від початку року 555 осіб, яких розшукував Інтерпол

“З початку року співробітники ДПСУ виявили 555 осіб за базою даних Інтерполу. Більшість розшукуваних злочинців арештовано та передано взаємодіючим вітчизняним, а згодом іноземним правоохоронним органам”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вчора у пункті пропуску “Бориспіль” прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” затримали ще одного іноземця, якого розшукували за кордоном.

“Зокрема, під час паспортного контролю на громадянина Грузії, який прямував через вищевказаний пункт пропуску, спрацювала база даних Інтерполу. Як виявилося, іноземця розшукували вже близько чотирьох місяців угорські правоохоронці за крадіжку. Затриманого громадянина Грузії передали співробітникам Національної поліції для подальших правових дій”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові затримали громадянина Грузії, якого розшукував Інтерпол за замах на вбивство.