У Харкові затримали громадянина Грузії, якого розшукував Інтерпол за замах на вбивство

"Згідно з інформацією Міжнародної організації кримінальної поліції, 30-річний чоловік знаходився у міжнародному розшуку органами Грузії за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ст. 19, параграф 3 "а" ст. 109 (замах на вбивство двох осіб) Кримінального кодексу Грузії", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що 2 липня 2012 року чоловік наніс ножові поранення своїй бабусі, після чого викинув з балкону чоловіка. Обидва потерпілі залишилися живими. Вироком суду м. Кутаїсі від 22.12.2014 зловмисник засуджений до 17 років позбавлення волі.

Встановили місцезнаходження зловмисника працівники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області та Управління СБУ в Харківській області.

"На даний час іноземець доставлений до відділу поліції для проведення екстрадиційної перевірки", - зазначили в пресслужбі.

Нагадаємо, у пункті пропуску "Жуляни" затримали 29-річного чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку через підробку документів та махінації.