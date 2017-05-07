Пограничники обнаружили на КПВВ "Марьинка" старинную книгу
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Вчера в контрольном пункте въезда-выезда “Маринка” на линии разграничения, в районе проведения АТО у гражданки Украины обнаружили старинную книгу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Старинную книгу нашли пограничники Краматорского отряда совместно с представителями ГФС и СБУ во время мер контроля.
Женщина следовала на неподконтрольную территории. В ходе проверки у нее среди вещей был найден "Молитвослов". Сейчас проверяется составляет ли книга культурную или историческую ценность", - говорится в сообщении.
Гражданку и находку передали работникам фискальной службы.
Напомним, 27 апреля киевлянину, задержанному при попытке сбыта похищенной из библиотеки Вернадского книги "Апостол", сообщили о подозрении.