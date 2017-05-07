Пограничники обнаружили на КПВВ "Марьинка" старинную книгу

"Старинную книгу нашли пограничники Краматорского отряда совместно с представителями ГФС и СБУ во время мер контроля.

Женщина следовала на неподконтрольную территории. В ходе проверки у нее среди вещей был найден "Молитвослов". Сейчас проверяется составляет ли книга культурную или историческую ценность", - говорится в сообщении.

Гражданку и находку передали работникам фискальной службы.

Напомним, 27 апреля киевлянину, задержанному при попытке сбыта похищенной из библиотеки Вернадского книги "Апостол", сообщили о подозрении.