Прикордонники виявили на КПВВ "Мар'їнка" старовинну книгу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Вчора в контрольному пункті в’їзду-виїзду “Марїнка”, що на лінії розмежування, в районі проведення АТО у громадянки України виявили старовинну книгу. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ДПСУ.
“Стародрук знайшли прикордонники Краматорського загону спільно з представниками ДФС та СБУ під час заходів контролю.
Жінка слідувала до непідконтрольної території. У ході перевірки у неї серед речей був знайдений „Молитвослов“. Наразі перевіряється чи становить книга культурну або історичну цінність”, — йдеться у повідомленні.
Громадянку та знахідку передано працівникам фіскальної служби.
Нагадаємо, 27 квітня киянину, затриманому під час спроби збуту викраденого з бібліотеки ім.Вернадського стародрука “Апостол”, повідомили про підозру.