Пограничники обнаружили 12 метательных ножей в автомобиле прибывшем из США
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Вчера в пункте контроля для международного морского грузового сообщения "Вызырка", что находится вблизи г. Южный, пограничники Одесского отряда обнаружили метательные ножи в автомобиле, который прибыл на теплоходе из США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"В результате проведения углубленного осмотра, который осуществили пограничники, обнаружено холодное оружие в количестве 12 ножей типа "Метательные, боевые", - говорится в сообщении.
Холодное оружие обнаружил служебный пес, который осуществлял меры пограничного контроля в автомобиле Mercedes Benz ML350, который прибыл на теплоходе из США.
Сейчас холодное оружие передано представителям Национальной полиции.
Напомним, пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы при проверке и личного досмотра водителя авто и пассажира обнаружили на теле водителя 9 штук камней янтаря весом почти 900 граммов. А на теле пассажира - 4 штуки камни янтаря весом более 900 граммов.